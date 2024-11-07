Marts: Calved heifers selling to a top price of £2240 at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Dropped calves
Bull calves
Craigavon farmer, Charolais £805, Limousin £640; Londonderry farmer, Limousin £800, Aberdeen Angus £800, £590; Armoy farmer, Limousin £780, £750, £740; Coleraine farmer, Hereford £780, Aberdeen Angus £700; Portstewart farmer, Aberdeen Angus £655, £610, Belgian Blue £595; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £635, £550; Ballyronan farmer, Charolais £605; Armoy farmer, Limousin £550; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £515; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £490, £400, £390; Magherafelt farmer, Limousin £490, Simmental £390, Hereford £3345, Belgian Blue £305; Ballymena farmer, Aberdeen Angus £470; Kilrea farmer, Belgian Blue £470, £285; Doagh farmer, Aberdeen Angus £465, £370, £365; Limavady farmer, Belgian Blue £465, £405, £390; Dervock farmer, Belgian Blue £460, Hereford £300; Stewartstown farmer, Belgian Blue £440, Aberdeen Angus £255; Ballymena farmer, Simmental £410; Articlave farmer, Aberdeen Angus £400; Portglenone farmer, Simmental £395, £390, £365; Ballyclare farmer, Aberdeen Angus £385, £350, £345, £265; Ballymoney farmer, Fleckvieh £385; Donemana farmer, Belgian Blue £380, £250; Ballymoney farmer, Belgian Blue £370, £355, £305, Hereford £280; Toomebridge farmer, Friesian £370, £295; Ballymoney farmer, Fleckvieh £365, £350; Bushmills farmer, Belgian Blue £365; Eglinton farmer, Aberdeen Angus £350, Friesian £290; Killaloo farmer, Aberdeen Angus £345, £325, £260; Armoy farmer, Belgian Blue £345, £280; Randalstown farmer, Aberdeen Angus £345, Limousin £345; Coleraine farmer, Belgian Blue £335; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £330; Ballymoney farmer, Belgian Blue £325, Aberdeen Angus £280; Kilraughts farmer, Aberdeen Angus £320; Kilraughts farmer, Aberdeen Angus £320; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £320; Swatragh farmer, Friesian £310, £300; Ballymena farmer, Shorthorn dairy £305; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £300; Ballymoney farmer, Friesian £290; Moneymore farmer, Fleckvieh £290; Dungiven farmer, Hereford £280; Maghera farmer, Holstein £265; Tobermore farmer, Belted Galloway £265; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £260 and Ballymoney farmer, Fleckvieh £255.
Heifer calves
Claudy farmer, Simmental £810, Belgian Blue £635; Armoy farmer, Limousin £770, Limousin £695, Belgian Blue £675, Aberdeen Angus £600, Limousin £540; Craigavon farmer, Charolais £710; Londonderry farmer, Limousin £620, Aberdeen Angus £620, £560, Limousin £560, Aberdeen Angus £370; Ballyronan farmer, Simmental £595, Charolais £530; Portstewart farmer, Aberdeen Angus £545, £510; Maghera farmer, Aberdeen Angus £515, Hereford £505; Upperlands farmer, Stabiliser £510, Aberdeen Angus £500; Knockloughrim farmer, Aberdeen Angus £490, £465; Mosside farmer, Hereford £510, £440, Aberdeen Angus £390; Aghadowey farmer, Swedish Red £485, £430, £335; Maghera farmer, Limousin £435, £370; Londonderry farmer, Limousin £430, £300; Limavady farmer, Belgian Blue £420, Aberdeen Angus £320; Limavady farmer, Charolais £410, Belgian Blue £395, Charolais £390; Moneymore farmer, Aberdeen Angus £400; Ballymena farmer, Simmental £390; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £375, Belgian Blue £335; Ballymena farmer, Aberdeen Angus £355; Clough farmer, Hereford £350; Ballymoney farmer, Belgian Blue £315, Hereford £250; Armoy farmer, Belgian Blue £310; Cookstown farmer, Aberdeen Angus £310; Glarryford farmer, Belgian Blue £310; Ballyclare farmer, Aberdeen Angus £300; Stewartstown farmer, Belgian Blue £300; Doagh farmer, Aberdeen Angus £295; Tobermore farmer, Belted Galloway £280, Aberdeen Angus £270; Coleraine farmer, Belgian Blue £275; Kilraughts farmer, Aberdeen Angus £275; Bushmills farmer, Belgian Blue £270; Cloughmills farmer, Belgian Blue £270; Donemana farmer, Belgian Blue £270; Dungiven farmer, Hereford £255; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £250 and Portglenone farmer, Aberdeen Angus £250.
Friesian calves
Super trade, more required to satisfy demand.
Good young calves to £290.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suckler calves (110)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1070 and 335 ppk.
A super entry of 1600 fat lambs and ewes on Monday 4th November which met with a sharper trade throughout this week with quality lambs in demand.
Lambs to £6.86 per kg and to top of £153.
Fat ewes to £280.
Lambs
Cookstown farmer, 17.5k £120 (686); Cookstown farmer, 18k £117 (650); Magherafelt farmer, 18k £115 (639); Garvagh farmer, 18.5k £115 (622); Moneymore farmer, 22.5k £140 (622); Kilrea farmer, 23k £142 (617); Aghadowey farmer, 23.5k £144.50 (615), 24k £146.50 (610); Cookstown farmer, 20k £123 (615); Maghera farmer, 19.5k £120 (615); Ballymena farmer, 21k £127.50 (607); Cookstown farmer, 20.5k £124 (605); Cullybackey farmer, 20.5k £124 (605); Cookstown farmer, 23.5k £141 (600); Cookstown farmer, 20.5k £123 (600); Swatragh farmer, 18.5k £111 (600); Limavady farmer, 21.5k £128.50 (598); Ballymoney farmer, 23.5k £140 (596);
Coleraine farmer, 21k £125 (595); Garvagh farmer, 20k £119 (595); Limavady farmer, 21k £125 (595);Coleraine farmer, 16k £95 (594); Garvagh farmer, 17.5k £104 (594), 24k £141.50 (590); Claudy farmer, 22k £130 (591); Coleraine farmer, 21.5k £127 (591); Cullybackey farmer, 22k £130 (591); Ballymoney farmer, 22.5k £132.50 (589); Ballycastle farmer, 23.5k £138 (587); Bushmills farmer, 21.5k £126 (586); Claudy farmer, 21k £123 (586); Ballymoney farmer, 24k £140.50 (585); Kilrea farmer, 20.5k £120 (585) and Rasharkin farmer, 24k £140.50 (585).
Fat ewes on offer met a super trade for all types on offer including grazing types.
Good entry of ewes to £280.
More ewes needed.
Dairy report: A good entry of dairy on Tuesday 5th November to a top price of £2240 for a calved heifer.
Lots of buyers in attendance looking all types of dairy stock.
Culnady farmer, calved heifers to £2240, £1850, £1820, third calver to £1700; Limavady farmer, second calver to £2000; Ballymena farmer, calved heifer to £1800 and Ballymoney farmer, calved heifers to £1700, £1690.
More stock required weekly.
A good entry of 190 fat cows, sucklers and store cattle on Wednesday 6th November at Kilrea which met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £1770, heifers to £1800, fat cows and bulls to £2110.
Fat cows: 80 on offer, sharp trade.
Toomebridge farmer, 490k Limousin £1380 (282); Ballymoney farmer, 610k Stabiliser £1640 (269); Antrim farmer, 420k Charolais £1110 (264); Toomebridge farmer, 740k Limousin £1930 (261); Castlerock farmer, 670k Limousin £1680 (251); Antrim farmer, 420k Charolais £1000 (238); Coleraine farmer, 570k Limousin £1320 (232); Aghadowey farmer, 550k Shorthorn £1270 (231); Garvagh farmer, 550k Charolais £1260 (229); Ballymoney farmer, 760k Charolais £1720 (226); Maghera farmer, 640k Friesian £1400 (219); Portglenone farmer, 470k Holstein £1020 (217), 570k £1230 (216); Limavady farmer, 670k Belgian Blue £1440 (215); Maghera farmer, 680k Friesian £1460 (215); Antrim farmer, 560k Friesian £1190 (213); Ballymoney farmer, 680k Stabiliser £1440 (212); Coleraine farmer, 810k Limousin £1720 (212), 650k £1380 (212); Ahoghill farmer, 550k Ayrshire £1150 (209); Kilrea farmer, 1020k Charolais £21110 (207) and Ballymena farmer, 680k Simmental £1390 (204).
Suckler
All types of suckler stock required.
Heifers
Kilrea farmer, 490k Charolais £1490 (304), 450k £1360 (302), 460k £1350 (294), 460k £1340 (291); Maghera farmer, 550k Limousin £1580 (287); Toomebridge farmer, 360k Limousin £1030 (286); Pomeroy farmer, 540k Limousin £1540 (285), 520k Belgian Blue £1430 (275); Magherafelt farmer, 490k Charolais £1390 (284), 640k £1800 (281), 550k Belgian Blue £1510 (275), 570k Limousin £1550 (272), 550k Aberdeen Angus £1430 (260), 500k Limousin £1280 (256); Randalstown farmer, 340k Limousin £950 (279), 300k £810 (270), 350k £940 (269), 320k £830 (259), 320k £750 (234); Toomebridge farmer, 510k Aberdeen Angus £1360 (267), 490k £1300 (265), 450k £1150 (256), 530k Belgian Blue £1340 (253), 510k Stabiliser £1250 (245); Portglenone farmer, 590k Limousin £1570 (266); Limavady farmer, 450k Charolais £1150 (256), 400k Limousin £990 (248); Limavady farmer, 550k Belgian Blue £1400 (255), 580k £1330 (229), 510k £1150 (226), 530k £1170 (221), 500k £1100 (220); Cookstown farmer, 580k Aberdeen Angus £1470 (253), 500k £1260 (252); Rasharkin farmer, 480k Aberdeen Angus £1190 (248), 400k £960 (240);
Ballymoney farmer, 480k Aberdeen Angus £1180 (246), 520k Simmental £1160 (223) and Garvagh farmer, 470k Aberdeen Angus £1060 (226), 440k £990 (225), 430k £960 (223), 340k £750 (221), 410k £900 (220).
Steers
Glarryford farmer, 430k Aberdeen Angus £1370 (319), 510k £1410 (277), 450k £1240 (276), 540k £1430 (265), 550k £1450 (264), 560k £1460 (261), 540k Limousin £1410 (261), 450k Aberdeen Angus £1160 (258); Garvagh farmer, 430k Aberdeen Angus £1280 (298), 430k £1240 (288), 450k £1240 (276), 420k £1120 (267); Ballymena farmer, 330k Simmental £910 (276); Ballymoney farmer, 240k Aberdeen Angus £660 (275), 320k £830 (259), 310k £800 (258), 300k £770 (257), 270k £680 (252); Portglenone farmer, 610k Aberdeen Angus £1640 (269); Stranocum farmer, 480k Charolais £1280 (267), 580k £1490 (257), 560k £1350 (241); Kilrea farmer, 670k Limousin £1770 (264); Cookstown farmer, 510k Hereford £1310 (257), 440k £1100 (250), 500k £1250 (250); Toomebridge farmer, 490k Aberdeen Angus £1260 (257), 550k £1380 (251), 540k Hereford £1340 (248), 460k Aberdeen Angus £1070 (233) and Kilrea farmer, 500k Aberdeen Angus £1240 (248), 520k £1260 (242), 590k £1400 (237).
Friesian and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: HA McIlrath and Sons Ltd.