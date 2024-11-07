A super entry of 560 calves and weanlings on Thursday 31st October which met with an outstanding trade for all types on offer.

A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.

Lambs to £6.86 per kg and to top of £153.

Dairy report: A good entry of dairy on Tuesday 5th November to a top price of £2240 for a calved heifer.

Culnady farmer, calved heifers to £2240, £1850, £1820, third calver to £1700; Limavady farmer, second calver to £2000; Ballymena farmer, calved heifer to £1800 and Ballymoney farmer, calved heifers to £1700, £1690.