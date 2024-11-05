Marts: Firm trade for suckler calves at Omagh Mart, prices to £1660
Bull/bullock calves
K McNulty, Dromore 545k £1660; 440k £1440, P McDonald, Mountfiled 425k £1370, G Kirk, Drumlea 415k £1310; 320k £1250, Declan Carlin, Castlederg 340k £1340; 360k £1370; 315k £1120; 305k £1040, J A Hemphill, Drumquin 315k £1110, T Devine, Artigarvan 315k £1070; 205k £860; 370k £1190, J G Kelly, Strabane 305k £1030, D E McFadden, Mountfield 305k £1020; 335k £1090; 235k £920, A McConnell, Gortin 320k £1080; 295k £1050, C Haughey, Creggan 325k £1080; 310k £1030; 220k £880; 230k £900, S Cullen, Ederney 275k £920; 255k £840, D Wilson, Carrickmore 310k £1010; 340k £1090, J Donnelly, Fintona 330k £1070; 335k £1040, C Cullinan, Fintona 350k £1120, G Kerr, Drumquin 320k £1020; 370k £1100 and C Given, Ballinamallard 350k £1050.
Heifer calves
D Carlin, Castlederg 340k £1250; 310k £1100; 375k £1290; 245k £930, K McNulty, Dromore 345k £1100, B Doherty, Lack 320k £1000; 325k £990, D E McFadden, Mountfield 365k £1120; 275k £910, J Hemphill, Drumquin 310k £950; 330k £970; 290k £930, J Hunter, Drumquin 340k £1000 and J G Kelly, Strabane 230k £830; 245k £800.