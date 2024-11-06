Marts: More bullocks on offer at Omagh Mart, prices to £1920
Bullocks
M Donnelly, Creggan 520k £1660, K Boland, Fintona 520k £1630 and £1600; 560k £1700; 530k £1550, D Rafferty, Carrickmore 515k £1540; 475k £1430, T McKinley, Botera 505k £1490; 510k £1500; 440k £1380, J McBeth, Artigarvan 560k £1700; 435k £1560; 460k £1590, C Kennedy, Claudy 500k £1470; 470k £1440; 450k £1370, C Starrs, Fintona 595k £1730; 575k £1650, F Ferris, Leglands 665k £1920; 630k £1700; 615k £1660; 680k £1800, D McCaffrey, Drumquin 550k £1580, M Madden, Carrickmore 645k £1840; 540k £1540; 670k £1820; 745k £1900, A J Teague, Dromore 620k £1760; 600k £1700; 670k £1760, Ryan Conway, Striff 595k £1700, K McFadden, Mountfield 510k £1410, G Conway, Loughmacrory 610k £1660, M Mullin, Beragh 415k £1460; 445k £1480; 430k £1390; 400k £1250, E Loughran, Carrickmore 455k £1580; 415k £1400, F McCarroll, Seskinore 480k £1410, B J O’Kane, Drumquin 380k £1090; 415k £1170, N Melaugh, Strabane 780k £1890, Eva Conway, Striff 660k £1680 and I Clements, Gortaclare 640k £1660.
Heifers
C Armstrong, Seskinore 505k £1500; 420k £1280; 440k £1340, S Carlin, Killeter 580k £1700; 540k £1500, P Gormley, Foremass 505k £1450; 375k £1170, R F Cummings, Strabane 520k £1490; 545k £1500; 565k £1550, G Corcoran, Arvalee 555k £1560; 535k £1490; 575k £1560, P Slane, Carrickmore 645k £1740; 625k £1680, Robert Allen, Donemana 480k £1520; 450k £1470, J Gallagher, Mountfield 470k £1470; 490k £1490; 405k £1230, R Smyth, Omagh 450k £1390, P McCrystal, Mullaslin 470k £1450; 495k £1470, J McCullagh, Loughmacrory 405k £1220; 415k £1210, B and J O’Kane, Drumquin 440k £1310, J R Cooke, Donemana 455k £1350, E Loughran, Carrickmore 330k £1060; 295k £910, M Mossey, Gortin 355k £1140 and B McCarney, Seskinore 390k £1180; 365k £1040.
Fat cows
J Hewitt, Drumquin 750k £241, T Stronge, Ederney 640k £239; 690k £222, K Brown, Lack 750k £234; 700k £230, T McKinley, Botera 690k £234, B Breen, Eskra 680k £226, M McDonald, Creggan 580k £224, L Hamilton, Drumlea 850k £217, F McCarroll, Seskinore 640k £214; 650k £202, E Martin, Carrickmore 740k £210; 700k £203 and N Melaugh, Strabane 710k £207.
Weanlings
J McKelvey, Killen £880 Limousin bull; £800 Limousin heifer, E Donnelly, Loughmacrory £800 Saler heifer; £790 Limousin bull, P and J Logan, Newtownbutler £790l £780 and £770 Simmental bulls, Ian Martin, Fintona £725 and £710 Fleckvieh Heifers, S Clarke, Drumlea £700 Belgian Blue heifer and Jas Henderson, Trillick £510 Friesian bulls (3).
Dropped Calves
D McNamee, Newtownstewart £460 Belgian Blue bull; £415 Belgian Blue heifer, J N Hamilton, Castlederg £455 Belgian Blue bull, S Caldwell, Beragh £445 Belgian Blue bull, D Doyle, Trillick £420 Aberdeen Angus bull, A McKelvey, Newtownstewart £410 Aberdeen Angus bull, H Thom, Cookstown £400 Belgian Blue bull; £360 Belgian Blue heifer, C Gibson, Beragh £380 and £365 Belgian Blue bulls, K McIlwaine, Newtownstewart £370 Fleckvieh bull and M Kee, Douglas Bridge £340 Hereford heifer.