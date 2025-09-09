Sharper trade for sheep at Saintfield Mart, ewes selling to £211
Lambs sold to £163.
Ewes sold to £211.
Lambs - Omagh Suffolk 30kg £163, Ballynahinch 3 Charollais 27kg £145, Greyabbey 11 Texel 28kg £145, Comber 5 Texel 25kg £140, Ballynahinch 10 Charollais 26kg £140, Crumlin 26 Texel 26kg £140, Downpatrick 10 Charollais 25kg £140, Greyabbey 15 Texel 23kg £138, Dromara 20 Texel 24kg £138, Castlewellan 18 Texel 24kg £137, Lisburn 14 Texel 24kg £136, Bangor 11 Suffolk 23kg £135, Lisburn 11 Charollais 22kg £135, Comber 42 Texel 24kg £135, Hillsborough 25 Texel/Suffolk 24kg £135, Ballygowan 3 Charollais 24kg £134, Crumlin 26 Texel 24kg £133.50, Ballynahinch 11 Charollais 22kg £133, Lisburn 10 Texel 24kg £132, Carrowdore 28 Texel/Suffolk 23kg £131.50, Ballywalter 9 Charollais 23kg £131.50, Saintfield 20 Charollais 23kg £130.50, Saintfield 12 Texel 22kg £130, Downpatrick 12 Texel 20kg £129, Lisburn 4 Charollais 21kg £128, Saintfield 5 Texel 22kg £127, Crossgar 6 Charollais 21kg £126.50, Clough 19 Texel 21kg £126.50, Saintfield 6 Texel 20kg £126, Donaghadee 11 Charollais 20kg £125, Bangor 23 Texel 21kg £125, Comber 13 Texel 20kg £124.50, Ballynahinch 28 Texel 20kg £122.50, Comber 16 Texel 20kg £121.50, Ballygowan 14 Texel 17kg £121, Comber 16 Texel 18kg £120, Comber 9 Texel 18kg £119, Comber 10 Charollais 19kg £118, Donaghadee 8 Charollais 18kg £117.50 and Clough 10 Texel 18kg £117.
Ewes - Downpatrick 3 Charollais £211, Downpatrick 8 Suffolk £200, 10 Suffolk £178, Lisburn 2 Texel £198, 2 Suffolk £190, Carryduff 7 Suffolk £194, 4 Mule £152, Downpatrick 2 Texel £191, 3 Charollais £188, Comber 4 Charollais £190, 4 Suffolk £188, Moira 7 Charollais £188, 5 Mule £150, Killinchy 8 Suffolk £185, Lisburn 7 Suffolk £184, Dromore 6 Suffolk £180, 9 Suffolk £168, Ballynahinch 3 Charollais £180, Lisburn 5 Texel £180, 8 Suffolk £170, Ballynahinch 2 Charollais £178, Lisburn 5 Suffolk £175, 10 Mule £145, Comber 5 Suffolk £170, 5 Suffolk £165, Dromara 10 Suffolk £169, Killinchy 12 Suffolk £169, Saintfield 5 Dorset £168, Comber 4 Mule £144 and Comber 5 Mule £140.