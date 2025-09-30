Sheep trade increasing at Gortin Mart, fat ewes selling to £188
Lambs (over 24kg)
C Donaghy £151/27.9kg (541ppk) £148/25.7kg (575ppk) M Devlin £147/30.1kg (488ppk) F Doherty £146.50/26.5kg (552ppk) R Harpur £144/25.9kg (556ppk) A Fleming £143/26.7kg (535ppk) £142/26.7kg (531ppk) A Carson £142.50/24.3kg (586ppk) P Mullan £140/25.4kg (551ppk) £139/24kg (579ppk) C Frazer £140/24kg (583ppk) P Kelly £140/24.8kg (564ppk) R Wilson £138.50/24.5kg (565ppk) A McKelvey £138/24.2kg (570ppk) B McKenna £138/24.8kg (556ppk) A Slane £137/24.9kg (550ppk) D Kirk £137/24.7kg (554ppk) and C Houston £135/24.1kg (560ppk).
Lambs (22kg-24kg)
A Fleming £136.50/23.7kg (575ppk) £132/23.1kg (571ppk) P Hegarty £136/23.4kg (581ppk) P McCullagh £135/22.8kg (592ppk) L Moore £135/23.4kg (576ppk) F Bradley £134.50/23.7kg (567ppk) F McDermott £134/22.8kg (587ppk) A whelan £133.50/22.9kg (583ppk) W McDermott £133.50/23.4kg (570ppk) G McCrory £133.50/22.7kg (588ppk) C Mullin £133.50/23.1kg (577ppk) P Kennedy £132/22kg (600ppk) W Rankin £132/22.9kg (576ppk) and R Hamilton £132/23kg (573ppk).
Lambs (under 22kg)
A Ward £135/21kg (642ppk) £129/20.6kg (626ppk) R Boyd £132/20.7kg (637ppk) £130/20kg (650ppk) D Fleming £131.50/19.2kg (684ppk) W Torrens £131/20.9kg (626ppk) A Fleming £131/20.3kg (645ppk) £130/19.5kg (666ppk) Rosshill Farms £131/19kg (689ppk) £130/20.3kg (640ppk) F McDermott £130/19.7kg (659ppk) D Hamilton £130/21.6kg (601ppk) G McCrory £130/21.7kg (599ppk) £130/21.7kg (599ppk) P Devine £130/21.9kg (593ppk) D Gallen £130/18.6kg (698ppk) £129/20.5kg (629ppk) A Slane £130/21.7kg (599ppk) and G Reilly £129/19.6kg (658ppk).
Ewes
R Allison £188 £170 I Heatherington £170 J McGurk £170 S McCullagh £166 £152 R Johnston £162 J Lynch £158 £147 G Robinson £154 A Boyd £150 £150 S Kelly £150 F Doherty £148 N Daly £146 £140 D Pinkerton £146 D Beattie £144 W Taylor £140 J Tierney £140 £132 Rosshill Farms £138 S Heekin £138 £130 L Moore £134 S Kelly £132 and B Devine £132.
Breeders
J O'Neill £280 £275 £275 C McCrory £260 £225 D Beattie £255 £250 £250 £235 P McCrory £240 P Kelly £230 J McCullagh £225 I Hawkes £200 £180 £170 £170 J McCullagh £200 £180 £175 B McCarney £176 £170 and W McLaughlin £170.
Rams
B McFadden 620gns 500gns R Allison 550gns S McFadden 490gns J Young 460gns 400gns D Beattie 440gns R Smyton 440gns 400gns 380gns 370gns 360gns 350gns 300gns and D Fleming 410gns.