Steady prices for sheep at Saintfield Mart, ewes selling to £218
Lambs sold to £214.
Ewes sold to £218.
Lambs - Dromara 3 Blue Texel 29kg £214, 1 Blue Texel 20kg £150, Castlewellan 18 Texel 26kg £175, Killinchy 7 Texel 24kg £170, Comber Texel 30kg £168, Killyleagh Texel 26kg £162, Comber 3 Texel 25kg £161, Downpatrick 4 Texel 30kg £161, 17 Texel 26kg £154, Ballynahinch 8 Texel 26kg £160, Castlewellan 12 Suffolk 27kg £160, Castlewellan 20 Suffolk 26kg £158.50, Greyabbey 11 Texel 24kg £152, Ballygowan 12 Texel 25kg £152, Comber 16 Texel 24kg £151, Lisburn 11 Texel 25kg £151, Comber 18 Texel 25kg £150, Dromara 30 Texel 24kg £148, Ballynahinch 9 Texel 25kg £148, 21 Dorset 24kg £147, 10 Texel 25kg £145, Lisburn 15 Charollais 24kg £147, Lisburn 9 Texel 24kg £147, Greyabbey 9 Texel 23kg £146, Bangor 8 Suffolk 24kg £146, 18 Texel 23kg £143, Dromara 3 Texel 24kg £148, Downpatrick 20 Charollais 23kg £145, Downpatrick 24 Suffolk 24kg £145, Dromara 3 Texel 24kg £145, Lisburn 9 Texel 24kg £145, Lisburn 24 Charollais 23kg £144, Seaforde 26 Suffolk 23kg £144, Ballywalter 17 Charollais 23kg £143, Portaferry 12 Texel 23kg £142, Lisburn 19 Charollais 23kg £142, Greyabbey 3 Texel 23kg £140, Killinchy 10 Texel 23kg £139, Hillsborough 20 Texel 22kg £138, Crossgar 6 Belclare 23kg £138, Newtownards 21 Texel 22kg £137, Comber 9 Texel 22kg £136.50, Comber 22 Texel 21kg £136, Comber 3 Texel 21kg £135.50, Dromara 6 Dorset 22kg £135, Ballykinlar 10 Texel 21kg £134, Comber 14 Texel 21kg £134, Loughinisland 18 Texel 21kg £133.50, Hillsborough 21 Texel 21kg £131, Comber 4 Texel 20kg £130, Ballynahinch 20 Charollais 19kg £129, Dromara 7 Charollais 20kg £129 and Saintfield 4 Texel 19kg £126, Ballykinlar 8 Texel 17kg £119.
Ewes - Lisburn 2 Texel £218, Greyabbey 2 Texel £200, Comber 4 Charollais £200, Hillsborough 5 Suffolk £196, 2 Suffolk £170, Killinchy 4 Suffolk £194, 6 Suffolk £182, 7 Suffolk £160, Comber 4 Charollais £190, Lisburn 5 Suffolk £188, 7 Suffolk £170, Dromore 6 Suffolk £186, Ballynahinch 7 Suffolk £185, Saintfield 8 Suffolk £180, Comber 12 Suffolk £178, Downpatrick 10 Suffolk £170, Comber 5 Suffolk £170 and Downpatrick 10 Suffolk £170.