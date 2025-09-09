Store lambs to 784ppk and fat ewes to £190 at Gortin Mart
Fat lambs
TR Crawford £142/25kg (568ppk) D McLaren £141/27kg (522ppk) E Mullin £140/26.1kg (536ppk) G Clarke £139.50/24.1kg (578ppk) S Conway £139/25.6kg (543ppk) £135/24.3kg (555ppk) N Thom £138/26.5kg (520ppk) A Fleming £137/25.1kg (545ppk) A Fleming £136/24.1kg (564ppk) D Fleming £136/24.4kg (557ppk) E McVeigh £134.50/24kg (560ppk) J Foster £132/21.1kg (625ppk) E Mullin £132/24kg (550ppk) £126.50/22kg (575ppk) P O'Kane £130/23kg (565ppk) R Cluff £130/23.7kg (548ppk) T Rafferty £129.50/21.4kg (605ppk) D Gallen £127.50/20.9kg (610ppk) W Moore £127.50/22.9kg (556ppk) KIngFarms £126.50/23.7kg (533ppk) K Young £126/21.9kg (575ppk) S Rafferty £126/21kg (600ppk) A McFarland £125.50/20.5kg (612ppk) D Love £125/21.9kg (570ppk) D Ward £125/22.9kg (545ppk) A Whelan £124.50/22.2kg (560ppk) J Netherty £124/20kg (620ppk) and M Toner £118/20kg (590ppk).
Store lambs
G McNamee £131/16.9kg (775ppk) J Foster £122/18.5kg (659ppk) £116/19kg (610ppk) £110/15.5kg (709ppk) S Rafferty £121/18.1kg (668ppk) £118/18.1kg (651ppk) S Logue £119/18.7kg (636ppk) £115/19kg (605ppk) £108/16.8kg (642ppk) J Nethery £118/19.8kg (596ppk) M Toner £118/18.3kg (644ppk) A Fleming £117.50/19.5kg (602ppk) E Devine £116/18.7kg (620ppk) £116/19.4kg (597ppk) K Hamilton £114.50/18.6kg (615ppk) K Young £113/18.2kg (620ppk) D Love £110/16.8kg (654ppk) T Rafferty £109/18.2kg (598ppk) and W McElmurray £107/18.5kg (578ppk).
Fat ewes
S McCrory £190 £190 J McFarlane £180 W McElmurray £178 £144 G Clarke £170 D Fleming £170 K Young £164 B McKenna £164 N Thom £160 J Robinson £160 £140 P Parke £160 J McHugh £160 F McBride £160 B McIlwaine £158 R Campbell £154 D Fleming £154 S Martin £150 S Conway £150 M Donald £150 K Young £146 E Mullin £146 A Speer £146 L Kerrigan £140 and D Gallen £140.
Breeders
F McBride £280 £265 £265 £260 £255 £255 £250 £240 J Logue £270 £205 G Smyth £240 £230 S McCrory £220 £220 £205 £200 £190 S O'Neill £210 £205 £205 R O'Neill £200 J McFarlane £180 H Crawford £175 and J Robinson £162 £158.
Breeding rams
H Crawford 460gns 400gns J McHugh 440gns 410gns 400gns and T Rafferty 350gns.