Great show of quality cattle at Lisahally Mart, bullocks selling to 456ppk
Bullocks
A McCrea £2360/700kg D Lowry £1960/610kg £1560/470kg A McLaughlin £1770/600kg £1580/630kg £1560/590kg £1550/550kg £1540/540kg D Glenn £1760/490kg J McBeth £1540/540kg £1430/450kg A Hempton £1500/370kg A Boyd £1460/490kg M Diamond £1460/320kg A Buchanan £1440/410kg R Boyd £1400/440kg £1230/380kg £1200/480kg £900/370kg R McNeill £1300/500kg £1100/550kg and J Ferris £1070/390kg £1020/370kg £920/310kg.
Heifers
D Walker £2700/600kg M Healy £2600/620kg £2200/610kg £2200/530kg D Aiken £2360/720kg £1960/610kg L Hamilton £2200/720kg £1860/500kg D McCrea £2060/520kg C Cooke £2000/620kg A McLaughlin £1800/680kg £1700/630kg £1630/570kg £1460/540kg £1450/510kg £1430/530kg H Johnston £1760/570kg £1720/550kg W Young £1560/580kg £1460/500kg £1440/590kg A Boyd £1500/440kg £1340/480kg R Boyd £1400/390kg £1400/460kg R McNeill £1380/520kg £1340/500kg £1340/500kg and J Young £1330/480kg £1310/480kg £1280/480kg £1250/490kg.
Fat cows
F McConalogue £2116/740kg P GIbson £1680/680kg £1490/570kg J Dodds £1310/610kg £1250/520kg £1250/550kg £1210/560kg £1070/490kg L Lyons £1290/500kg and T Gilmore £1240/470kg.
Sheep
Prices rocket this week in Lisahally with a large entry of sheep for sale, fat lambs sold to £176/28kg, store lambs £134/21.5kg and fat ewes £228.
Fat lambs
J McWilliams £176/28kg F Gormley £171/27.5kg M Burke £168.50/30.5kg £167/26kg £165.50/27kg L Young £168/27.5kg K Walsh £167/28.5kg M McShane £167/27kg M Young £166/27.5kg J Sharrard £165/28.5kg F Gormley £165/29.5kg R Clarke £164.50/26kg S McGilligan £164.50/27kg £162.50/25kg K Robinson £163/27kg W McMurray £162/27kg C McDevitt £161.50/30kg £160.50/27.5kg C Boyle £161/25.5kg S Thompson £161/25.5kg T Hamilton £160.50/25.5kg R McKean £160/25kg D Martin £160/26.5kg A Olphert £160/26.5kg B Lyons £159/25kg J Cuthbert £156/24.5kg J McDevitt £155.50/23.5kg R Robinson £155.50/23.5kg L Young £154/23.5kg F Stewart £150/23.5kg S Farrell £150/23.5kg and B Johnston £147/23kg.
Lighter lambs
S Haslett £134/21.5kg S Fall £133.50/21kg P Holmes £131/20.5kg £122/19.5kg G Doherty £130/21kg S Farrell £130/21kg P O'Doherty £130/19.5kg P Deeney £128/21kg R Olphert £122/21kg J McWilliams £121/19kg D McLaughlin £120/17.5kg and P Deeney £120/21kg £119/18.5kg.
Ewes
W Patterson £228 £190 P Holmes £182 £162 R Carmichael £172 £154 R Hayes £168 McLaughlin Brothers £166 Y Taylor £162 £151 S Falls £158 J Cuthbert £154 L Monaghan £154 £146 M Young £150 D McCrea £148 L Morrow £146 £142 P Holmes £144 K Jackson £144 £136 and D Gormley £140.