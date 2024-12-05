Great show of quality cattle at Lisahally Mart, bullocks selling to 456ppk

Cattle: A great show of quality cattle this Wednesday night with bullocks selling to 456ppk and heifers 450ppk.

Sign up to our daily Farming Life Today newsletter Sign up Thank you for signing up! Did you know with an ad-lite subscription to Farming Life, you get 70% fewer ads while viewing the news that matters to you. Subscription Offers Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

Bullocks

A McCrea £2360/700kg D Lowry £1960/610kg £1560/470kg A McLaughlin £1770/600kg £1580/630kg £1560/590kg £1550/550kg £1540/540kg D Glenn £1760/490kg J McBeth £1540/540kg £1430/450kg A Hempton £1500/370kg A Boyd £1460/490kg M Diamond £1460/320kg A Buchanan £1440/410kg R Boyd £1400/440kg £1230/380kg £1200/480kg £900/370kg R McNeill £1300/500kg £1100/550kg and J Ferris £1070/390kg £1020/370kg £920/310kg.

Heifers

Lisahally mart

D Walker £2700/600kg M Healy £2600/620kg £2200/610kg £2200/530kg D Aiken £2360/720kg £1960/610kg L Hamilton £2200/720kg £1860/500kg D McCrea £2060/520kg C Cooke £2000/620kg A McLaughlin £1800/680kg £1700/630kg £1630/570kg £1460/540kg £1450/510kg £1430/530kg H Johnston £1760/570kg £1720/550kg W Young £1560/580kg £1460/500kg £1440/590kg A Boyd £1500/440kg £1340/480kg R Boyd £1400/390kg £1400/460kg R McNeill £1380/520kg £1340/500kg £1340/500kg and J Young £1330/480kg £1310/480kg £1280/480kg £1250/490kg.

Fat cows

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

F McConalogue £2116/740kg P GIbson £1680/680kg £1490/570kg J Dodds £1310/610kg £1250/520kg £1250/550kg £1210/560kg £1070/490kg L Lyons £1290/500kg and T Gilmore £1240/470kg.

Sheep

Prices rocket this week in Lisahally with a large entry of sheep for sale, fat lambs sold to £176/28kg, store lambs £134/21.5kg and fat ewes £228.

Fat lambs

J McWilliams £176/28kg F Gormley £171/27.5kg M Burke £168.50/30.5kg £167/26kg £165.50/27kg L Young £168/27.5kg K Walsh £167/28.5kg M McShane £167/27kg M Young £166/27.5kg J Sharrard £165/28.5kg F Gormley £165/29.5kg R Clarke £164.50/26kg S McGilligan £164.50/27kg £162.50/25kg K Robinson £163/27kg W McMurray £162/27kg C McDevitt £161.50/30kg £160.50/27.5kg C Boyle £161/25.5kg S Thompson £161/25.5kg T Hamilton £160.50/25.5kg R McKean £160/25kg D Martin £160/26.5kg A Olphert £160/26.5kg B Lyons £159/25kg J Cuthbert £156/24.5kg J McDevitt £155.50/23.5kg R Robinson £155.50/23.5kg L Young £154/23.5kg F Stewart £150/23.5kg S Farrell £150/23.5kg and B Johnston £147/23kg.

Lighter lambs

S Haslett £134/21.5kg S Fall £133.50/21kg P Holmes £131/20.5kg £122/19.5kg G Doherty £130/21kg S Farrell £130/21kg P O'Doherty £130/19.5kg P Deeney £128/21kg R Olphert £122/21kg J McWilliams £121/19kg D McLaughlin £120/17.5kg and P Deeney £120/21kg £119/18.5kg.

Ewes

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

W Patterson £228 £190 P Holmes £182 £162 R Carmichael £172 £154 R Hayes £168 McLaughlin Brothers £166 Y Taylor £162 £151 S Falls £158 J Cuthbert £154 L Monaghan £154 £146 M Young £150 D McCrea £148 L Morrow £146 £142 P Holmes £144 K Jackson £144 £136 and D Gormley £140.